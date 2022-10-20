Репортаж под обстрелом. Съемочная группа Би-би-си побывала под Лиманом на линии фронта

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Репортаж под обстрелом. Съемочная группа Би-би-си побывала под Лиманом на линии фронта

час назад

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Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил и его съемочная группа попали под автоматный огонь на востоке Украины. Журналисты снимали репортаж под Лиманом. Во время съемок патруля украинского подразделения "Днепр-1" они попали под обстрел со стороны, предположительно, российской разведгруппы.

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