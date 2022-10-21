Бахмут на линии фронта. Как живет город, на который ведет наступление Россия

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Бахмут на линии фронта. Как живет город, на который ведет наступление Россия

26 минут назад

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Бахмут - одно из немногих мест, где российская армия атакует, а не отступает. По данным британской разведки, что наступление на Бахмут ведется силами наемников "ЧВК Вагнера". Это не отрицают и в различных пророссийских телеграм-каналах.

В Бахмуте из 80 тысяч жителей осталось лишь около 10 тысяч человек, в основном - старики.

Несмотря на постоянные звуки разрывающихся снарядов и постоянную опасность, в городе работает пожарная бригада. Зачастую горожане их вызывают, чтобы проверять подозрительные предметы, найденные около домов.