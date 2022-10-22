Конец китайского чуда: куда движется страна под руководством Си
Конец китайского чуда: куда движется страна под руководством Си
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Китай вступает в новую пятилетку в худшей форме за все время китайского чуда, благодаря которому меньше, чем за полвека, нищая страна превратилась во вторую экономику мира, обошла Россию по уровню жизни и бросила вызов мировому лидеру - США.
Но сможет ли Китай продолжить развитие такими же темпами? Экономический корреспондент Би-би-си Алексей Калмыков разбирается, что пошло не так и какое будущее у китайского дракона.
Видео Кати Ледер.