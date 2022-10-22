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Конец китайского чуда: куда движется страна под руководством Си

36 минут назад

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Китай вступает в новую пятилетку в худшей форме за все время китайского чуда, благодаря которому меньше, чем за полвека, нищая страна превратилась во вторую экономику мира, обошла Россию по уровню жизни и бросила вызов мировому лидеру - США.