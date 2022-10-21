"Мы в сложном положении". Сербы и албанцы в Косовской-Митровице о войне России с Украиной
"Мы в сложном положении". Сербы и албанцы в Косовской-Митровице о войне России с Украиной
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В связи с войной в Украине обострились разногласия между живущими по разные стороны реки Ибар сербами и албанцами.
Стены и заборы той части Митровицы, где живут этнические сербы, пестрят граффити с пророссийскими символами.
На юге города, где проживают албанцы, люди склонны поддерживать НАТО и Америку.
Что говорят люди и как объясняют ситуацию политологи и правозащитники? Подробности в видео Би-би-си.
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