"Мы в сложном положении". Сербы и албанцы в Косовской-Митровице о войне России с Украиной

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"Мы в сложном положении". Сербы и албанцы в Косовской-Митровице о войне России с Украиной

час назад

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В связи с войной в Украине обострились разногласия между живущими по разные стороны реки Ибар сербами и албанцами.

Стены и заборы той части Митровицы, где живут этнические сербы, пестрят граффити с пророссийскими символами.

На юге города, где проживают албанцы, люди склонны поддерживать НАТО и Америку.

Что говорят люди и как объясняют ситуацию политологи и правозащитники? Подробности в видео Би-би-си.

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