Анна Болейн: взлет и падение самой скандальной королевы Англии | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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Подпись к фото, Анна Болейн недолго пробыла королевой Англии, но оставила огромный след в истории страны

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Познакомьтесь с Болейнами - семьей, изменившей ход мировой истории. Их семья была наделена богатством и статусом, но недостаточным для того, чтобы их дочь могла претендовать на английский престол.

Однако их смекалки, харизматичности и умения плести интриги хватило для того, чтобы добраться до вершин придворной иерархии. Но все их старания обернулись катастрофой для их семьи, потому что их падение оказалось еще ярче их взлета.