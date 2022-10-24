Взрыв в Манчестере. Наши истории | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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Подпись к фото, Концерт Арианы Гранде в Манчестере обернулся трагедией для сотен людей

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22 мая 2017 года на концерте Арианы Гранде в Манчестере произошел один из крупнейших терактов в истории Великобритании. Большинство из 14 тысяч зрителей были молодыми девушками. Двадцать два человека погибли, более 250 получили ранения, психологические травмы получили большинство присутствовавших.

В этом документальном фильме рассказывается о длительном психологическом воздействии и о том, как навсегда изменилась жизнь троих девушек, которые были на этом концерте.