"Работать не получается даже удаленно". Жители Харькова о перебоях в энергоснабжении
"Работать не получается даже удаленно". Жители Харькова о перебоях в энергоснабжении
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Из-за масштабных ударов по критическим объектам энергетической инфраструктуры Харьков с наступлением темноты погружается во мрак. По словам Зеленского, после ударов 10 октября из строя вышли 30% электростанций, 22 октября Россия нанесла новую крупную серию ударов по энергообъектам.
В ряде областей Украины введен график отключения электроэнергии. Власти просят граждан ограничить себя в использовании электроприборов, чтобы хоть как-то обеспечить работу транспорта, систем отопления, водоснабжения, больниц и пекарен.