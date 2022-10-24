"Работать не получается даже удаленно". Жители Харькова о перебоях в энергоснабжении

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"Работать не получается даже удаленно". Жители Харькова о перебоях в энергоснабжении

23 минуты назад

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Из-за масштабных ударов по критическим объектам энергетической инфраструктуры Харьков с наступлением темноты погружается во мрак. По словам Зеленского, после ударов 10 октября из строя вышли 30% электростанций, 22 октября Россия нанесла новую крупную серию ударов по энергообъектам.