Нажмет ли Путин красную кнопку? Главные вопросы о ядерной угрозе

Нажмет ли Путин красную кнопку? Главные вопросы о ядерной угрозе

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С первых дней войны в Украине Путин угрожает Западу ядерным оружием. Раз за разом он упоминает возможность ядерного удара в своих заявлениях.

Военный корреспондент Би-би-си Павел Аксенов рассказывает, какие есть виды ядерного оружия, насколько к такому готова сама Россия и как мы поймем, что Путин решился нажать красную кнопку.