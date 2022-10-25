Что говорят об угрозе "грязной бомбы" в Москве, Киеве и на Западе

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Что говорят об угрозе "грязной бомбы" в Москве, Киеве и на Западе

5 минут назад

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23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил коллегам из США, Великобритании, Франции и Турции, что Украина может взорвать "грязную бомбу" в качестве провокации против России. С тех пор в Москве неоднократно говорили о ней снова. Как отреагировали другие страны?