Что говорят об угрозе "грязной бомбы" в Москве, Киеве и на Западе
Что говорят об угрозе "грязной бомбы" в Москве, Киеве и на Западе
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23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил коллегам из США, Великобритании, Франции и Турции, что Украина может взорвать "грязную бомбу" в качестве провокации против России. С тех пор в Москве неоднократно говорили о ней снова. Как отреагировали другие страны?
Украинский президент назвал телефонные разговоры Шойгу "телефонной каруселью", а министры обороны западных стран заявили, что их "не введут в заблуждение попытки использования этого обвинения в качестве предлога для эскалации". Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал обсуждение этого вопроса в Совете Безопасности ООН.