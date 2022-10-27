Антон Красовский: сравниваем слова журналиста сейчас и девять лет назад

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Антон Красовский: сравниваем слова журналиста сейчас и девять лет назад

32 минуты назад

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Ведущего Russia Today Антона Красовского отстранили от работы за призывы к убийству детей в Украине. Пропагандист заявил, что следует “топить” и “жечь” русскоязычных детей в Украине, которые настроены против России.

После этого главный редактор канала Маргарита Симоньян отстранила Красовского от работы. А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил “представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала”.