Антон Красовский: сравниваем слова журналиста сейчас и девять лет назад
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Ведущего Russia Today Антона Красовского отстранили от работы за призывы к убийству детей в Украине. Пропагандист заявил, что следует “топить” и “жечь” русскоязычных детей в Украине, которые настроены против России.
После этого главный редактор канала Маргарита Симоньян отстранила Красовского от работы. А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил “представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала”.
Девять лет назад, незадолго до принятия в России закона о запрете “пропаганды гомосексуализма” среди детей, открытый гей Антон Красовский дал интервью Би-би-си. Сравните, что журналист говорил об ЛГБТ, России и правах человека тогда и сейчас.