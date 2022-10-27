Нефть, газ и банка супа: власти Британии против экоактивистов
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Группы борцов с климатическими изменениями, такие как Just Stop Oil и Extinction Rebellion, в последнее время устраивают резонансные акции протеста и демонстрации. Они перекрывают дороги и нарушают работу нефтяных терминалов. Под удар попали даже картины Констебла, да Винчи и Ван Гога.
Радикальные акции иногда затрудняют движение транспорта в Лондоне и, например, мешают людям добираться до работы. По данным министерства внутренних дел, с начала октября арестовали уже более 350 демонстрантов.
Теперь власти планируют принять новый закон об общественном порядке. Если это произойдет, то протесты смогут пресекать в том случае, когда они серьезно нарушают работу ключевой инфраструктуры.