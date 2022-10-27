Убежища: как выглядят и как подготавливают укрытия в России, Германии и Финляндии

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Убежища: как выглядят и как подготавливают укрытия в России, Германии и Финляндии

40 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

С началом полномасштабной войны в Украине, особенно после угроз Путина использовать ядерное оружие, россияне задумались о доступности бомбоубежищ.

Где найти ближайшее убежище? Сколько их в Москве? Такие запросы стали популярны в поисковиках. Телеграм-каналы и местные СМИ из разных регионов сообщают о том, что начались проверки бомбоубежищ. Официально эту информацию власти не подтверждают.