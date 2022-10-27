Убежища: как выглядят и как подготавливают укрытия в России, Германии и Финляндии
Убежища: как выглядят и как подготавливают укрытия в России, Германии и Финляндии
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
С началом полномасштабной войны в Украине, особенно после угроз Путина использовать ядерное оружие, россияне задумались о доступности бомбоубежищ.
Где найти ближайшее убежище? Сколько их в Москве? Такие запросы стали популярны в поисковиках. Телеграм-каналы и местные СМИ из разных регионов сообщают о том, что начались проверки бомбоубежищ. Официально эту информацию власти не подтверждают.
Убежища есть и в европейских странах. Большинство сохранилось со времен Холодной войны.