"Полностью город разбит". О чем рассказывают пассажиры эвакуационного поезда с линии фронта под Бахмутом

36 минут назад

Эвакуационный поезд на запад Украины отправляется с вокзала в Покровске. В вагонах бегущие от войны жители Бахмута, Лимана и других украинских городов, оказавшихся на линии фронта. Сейчас город покидают те, кто до последнего не решался на эвакуацию. До вторжения России в Бахмуте проживало около 70 тысяч человек. Сейчас там остается приблизительно 10 тысяч.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: