Беларусь вступит в войну с Украиной? Возможные сценарии
Беларусь вступит в войну с Украиной? Возможные сценарии
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Прошло уже 8 месяцев с начала полномасштабной войны России против Украины, но Беларусь, при всей зависимости от Кремля, все еще не вступила в эту войну полноценно.
Будут ли белорусские солдаты воевать в Украине? Станет ли страна тренировочной базой для российских военных?
Мы попытались найти ответы на эти и другие вопросы с белорусскими экспертами.
Артем Шрайбман - политический аналитик, специализирующийся на внутренней и внешней политике Беларуси.
Антон Мотолько – белорусский активист, блогер и основатель проекта “Беларускі Гаюн“. Команда проекта занимается мониторингом военной активности на территории Беларуси.