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Беларусь вступит в войну с Украиной? Возможные сценарии

9 минут назад

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Прошло уже 8 месяцев с начала полномасштабной войны России против Украины, но Беларусь, при всей зависимости от Кремля, все еще не вступила в эту войну полноценно.