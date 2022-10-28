"Набор выживания" в лифте. Как отключения электроэнергии объединили жителей многоэтажек в Киеве

19 минут назад

Из-за регулярных российских ударов по ключевым объектам украинской энергосети в крупных городах Украины часто отключается электричество. В такой момент останавливаются и лифты в многоэтажных домах. Для людей, которые могут застрять в обесточенном лифте, киевлянин Тарас Логгинов решил разместить в нем пакет с предметами первой необходимости. Идея размещать такие наборы в лифтах разлетелась по соцсетям, и теперь ее подхватили жители других городов. Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: