Обстрелы, общежития и угроза подрыва дамбы. Как живет Новая Каховка

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Обстрелы, общежития и угроза подрыва дамбы. Как живет Новая Каховка

36 минут назад

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Новая Каховка была оккупирована российской армией в начале войны. Тогда же были захвачены Каховская ГЭС и сооружения Северокрымского канала, доставляющего воду в Крым.

С началом наступления ВСУ в Херсонской области, усилились обстрелы города. Кроме того, городу угрожает техногенная катастрофа: стороны обвиняют друг друга в планировании подрыва Каховской дамбы.

В городе остались пожилые люди, а те, кто лишился крыши над головой из-за обстрелов, вынуждены жить в общежитии.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: