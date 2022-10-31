"Смотрите, жучок полетел". Беспилотник в небе над освобожденным Украиной поселком
"Смотрите, жучок полетел". Беспилотник в небе над освобожденным Украиной поселком
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Поселок городского типа Двуречная в Харьковской области недавно освободила украинская армия. Но российские войска по-прежнему продолжают обстрелы.
Так, 29 октября в здание школы попала ракета. Местные продолжают жить в ужасе, хотя и освобождены от оккупации.
Французские журналисты, приехавшие в поселок, случайно засняли дрон. Он появился в небе над Двуречной в тот момент, когда они записывали интервью с одним из местных жителей.
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