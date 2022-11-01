"Арматура, телескопические палки с шаром на конце". Пытки в российской оккупации и спасение

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Арматура, телескопические палки с шаром на конце". Пытки в российской оккупации и спасение

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Украинский солдат Михайло выжил благодаря российскому офицеру, который не стал его убивать в плену, и Екатерине, которая пять месяцев прятала его в своем доме под Изюмом.

Журналисты France Télévision узнали подробности истории у Екатерины и Михайло. 73-летняя женщина нашла солдата в своем саду, он еле дышал. И она решила его спасти.