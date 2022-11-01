"Арматура, телескопические палки с шаром на конце". Пытки в российской оккупации и спасение
"Арматура, телескопические палки с шаром на конце". Пытки в российской оккупации и спасение
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Украинский солдат Михайло выжил благодаря российскому офицеру, который не стал его убивать в плену, и Екатерине, которая пять месяцев прятала его в своем доме под Изюмом.
Журналисты France Télévision узнали подробности истории у Екатерины и Михайло. 73-летняя женщина нашла солдата в своем саду, он еле дышал. И она решила его спасти.
Изюм был оккупирован российской армией 1 апреля, освобожден ВСУ 11 сентября. В лесах вокруг Изюма были найдены безымянные могилы, многие тела – со следами пыток и связанными руками. Россия назвала свидетельства из Изюма провокацией.