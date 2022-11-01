"Все в огне". Как протесты в Иране влияют на курдов в Ираке

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"Все в огне". Как протесты в Иране влияют на курдов в Ираке

40 минут назад

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Иран обстрелял базу вооруженной оппозиции курдов в Курдистанском районе Ирака. Так Иран пытается заставить Ирак изгнать курдов, которых винит в разжигании протестов внутри страны.