"Все в огне". Как протесты в Иране влияют на курдов в Ираке
"Все в огне". Как протесты в Иране влияют на курдов в Ираке
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Иран обстрелял базу вооруженной оппозиции курдов в Курдистанском районе Ирака. Так Иран пытается заставить Ирак изгнать курдов, которых винит в разжигании протестов внутри страны.
Это самое массированное подобное нападение за последние десять лет. Но помимо позиций курдов от обстрелов страдает и мирное население Ирака.