Как украинские пилоты охотятся за российскими крылатыми ракетами

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Как украинские пилоты охотятся за российскими крылатыми ракетами

50 минут назад

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За последние несколько недель Россия запустила сотни крылатых ракет и беспилотников по Украине, убив десятки мирных жителей и вызвав отключение электричества по всей стране.

Би-би-си поговорила с одним из пилотов истребителей МиГ-29, задание которого - перехватывать смертоносное оружие до того, как оно ударит по городам Украины.