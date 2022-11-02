Как украинские пилоты охотятся за российскими крылатыми ракетами
Как украинские пилоты охотятся за российскими крылатыми ракетами
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За последние несколько недель Россия запустила сотни крылатых ракет и беспилотников по Украине, убив десятки мирных жителей и вызвав отключение электричества по всей стране.
Би-би-си поговорила с одним из пилотов истребителей МиГ-29, задание которого - перехватывать смертоносное оружие до того, как оно ударит по городам Украины.
Известный под позывным "Juice", власти попросили его не открывать свою личность.