Обмен: 107 военнопленных вернулись домой в Украину
Обмен: 107 военнопленных вернулись домой в Украину
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Более сотни украинских военнослужащих, находившихся в плену у россиян, смогли вернуться домой в Украину в результате очередного обмена пленными.
Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Среди вернувшихся немало людей с огнестрельными и осколочными ранениями, получивших ожоги или переживших ампутацию. Из вернувшихся, 74 бойца принимали участие в защите "Азовстали".