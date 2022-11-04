Россия и Украина обвиняют друг друга в подготовке подрыва дамбы Каховской ГЭС. Кому это может быть выгодно?

Россия и Украина обвиняют друг друга в подготовке подрыва дамбы Каховской ГЭС. Кому это может быть выгодно?

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С началом продвижения украинской армии в Херсонской области, Россия начала обвинять Украину в планировании подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Каховское водохранилище – это 18 млн кубометров воды и, если дамба будет разрушена, вода затопит огромные территории. Сотни тысяч человек могут пострадать.

Россия и Украина обвиняют друг друга в подготовке подрыва дамбы.

Есть и другое мнение: взорвать такое огромное сооружение просто невозможно.

Обстрелы, общежития и угроза подрыва дамбы. Как живет Новая Каховка

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