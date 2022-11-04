Россия и Украина обвиняют друг друга в подготовке подрыва дамбы Каховской ГЭС. Кому это может быть выгодно?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Россия и Украина обвиняют друг друга в подготовке подрыва дамбы Каховской ГЭС. Кому это может быть выгодно?

32 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

С началом продвижения украинской армии в Херсонской области, Россия начала обвинять Украину в планировании подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Каховское водохранилище – это 18 млн кубометров воды и, если дамба будет разрушена, вода затопит огромные территории. Сотни тысяч человек могут пострадать.

Россия и Украина обвиняют друг друга в подготовке подрыва дамбы.

Есть и другое мнение: взорвать такое огромное сооружение просто невозможно.

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: