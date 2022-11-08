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Армия "эльфов": как устроено украинское подполье

час назад

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Сопротивление российским войскам в Украине оказывают не только вооруженные силы, но и простые люди, оказавшиеся в оккупации.

Би-би-си получила эксклюзивный доступ к одному из организаторов украинского движения сопротивления, партизанам и подпольщикам, которые рассказали о методах борьбы на оккупированных Россией территориях, а также в тех местах, куда она может вторгнуться.