"Я просто турист, можно сказать". Россиянин месяц скрывается в лесу от мобилизации

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"Я просто турист, можно сказать". Россиянин месяц скрывается в лесу от мобилизации

час назад

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С началом частичной мобилизации в России мужчины призывного возраста начали уезжать из страны. В аэропортах и на границах выстроились огромные очереди.

Но не все решили эмигрировать. Программист Адам Калинин ушел жить в лес: уже месяц он живет в платке и работает оттуда же.