"Я просто турист, можно сказать". Россиянин месяц скрывается в лесу от мобилизации
"Я просто турист, можно сказать". Россиянин месяц скрывается в лесу от мобилизации
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С началом частичной мобилизации в России мужчины призывного возраста начали уезжать из страны. В аэропортах и на границах выстроились огромные очереди.
Но не все решили эмигрировать. Программист Адам Калинин ушел жить в лес: уже месяц он живет в платке и работает оттуда же.
Мужчина обустраивает быт и даже решил построить дом своими руками. Адам говорит, что вернется в город когда закончится мобилизация и война с Украиной.