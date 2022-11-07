Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Цветы, музыка, накрытые столы. Как встречали освобожденных по обмену пленных бойцов ДНР

22 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ” Контекст ”: она поможет вам разобраться в событиях.

Обмен по формуле 107 на 107 состоялся 3 ноября. 107 украинских военных были обменяны на 107 российских.

Видео с украинской стороны появилось в тот же день, с российской из поселка Амвросиевка Донецкой области – спустя три дня. Обменянных военных успели переодеть, подготовить цветы, российские флаги и накрыть столы.