Цветы, музыка, накрытые столы. Как встречали освобожденных по обмену пленных бойцов ДНР
Цветы, музыка, накрытые столы. Как встречали освобожденных по обмену пленных бойцов ДНР
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Обмен по формуле 107 на 107 состоялся 3 ноября. 107 украинских военных были обменяны на 107 российских.
Видео с украинской стороны появилось в тот же день, с российской из поселка Амвросиевка Донецкой области – спустя три дня. Обменянных военных успели переодеть, подготовить цветы, российские флаги и накрыть столы.
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