"Жить мне не хотелось на тот момент" - истории из Мариуполя

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"Жить мне не хотелось на тот момент" - истории из Мариуполя

13 минут назад

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Украинский Мариуполь почти полностью разрушен бомбардировками. Около 90% уничтоженных зданий - жилые.

Власти Украины подсчитали, что под обломками погибло от пяти до семи тысяч человек.

Журналистка Би-би-си Хиллари Андерсон полгода общалась с теми, кто сумел выжить. Теперь она делится их историями.

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