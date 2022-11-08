"Жить мне не хотелось на тот момент" - истории из Мариуполя
"Жить мне не хотелось на тот момент" - истории из Мариуполя
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Украинский Мариуполь почти полностью разрушен бомбардировками. Около 90% уничтоженных зданий - жилые.
Власти Украины подсчитали, что под обломками погибло от пяти до семи тысяч человек.
Журналистка Би-би-си Хиллари Андерсон полгода общалась с теми, кто сумел выжить. Теперь она делится их историями.
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