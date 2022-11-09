"Это только начало". Как протесты в Иране влияют на весь регион юго-западной Азии

35 минут назад

Корреспонденты Би-би-си побывали у границы с Иракским Курдистаном и поговорили с жителями близлежащих деревень. А также встретились с Сариной - танцовщицей, которая покинула Иран три года назад. Она внимательно следит за теми, кто остался в стране и рискует жизнью, выходя на улицы с протестами. Она в безопасности в другой стране, но находит вдохновение и пути творчески самовыразиться, вдохновляясь демонстрантами.