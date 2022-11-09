В короля Карла III бросили яйца, но промахнулись

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В короля Карла III бросили яйца, но промахнулись

25 минут назад

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Мужчину, бросившего яйца в короля Карла III и королеву-консорт во время их визита в Йорк, задержала полиция.

Толпа людей собралась у Micklegate Bar - традиционного королевского входа в город - чтобы поприветствовать королевскую чету.

Было слышно, как во время задержания незадачливый "снайпер" кричал: "Эта страна построена на крови рабов".

Другие люди в толпе начали скандировать протестующему "Боже, храни короля" и "Стыд вам и позор".

Инцидент произошел во время приветствия королевской четы городскими властями.

Яйца не попали в короля и королеву-консорт, и пару увели.

Визит короля в Йорк состоялся с целью открыть статую его покойной матери королевы Елизаветы II в Йоркском соборе.