Победы и поражения на промежуточных выборах в США

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Победы и поражения на промежуточных выборах в США

8 минут назад

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Подсчет голосов на промежуточных выборах в США продолжается, но некоторые итоги уже можно подвести.

Республиканцы получают большинство в Палате представителей, места в Сенате, скорее всего, поделятся поровну.

Как праздновали победу республиканцы и демократы - подробности в видео Би-би-си.

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