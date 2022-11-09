Победы и поражения на промежуточных выборах в США
Победы и поражения на промежуточных выборах в США
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Подсчет голосов на промежуточных выборах в США продолжается, но некоторые итоги уже можно подвести.
Республиканцы получают большинство в Палате представителей, места в Сенате, скорее всего, поделятся поровну.
Как праздновали победу республиканцы и демократы - подробности в видео Би-би-си.
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