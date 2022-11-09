Суровикин и Шойгу договорились об отводе российских войск от Херсона
Суровикин и Шойгу договорились об отводе российских войск от Херсона
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
9 ноября командующий группировкой российских войск Суровикин доложил о ситуации на Херсонском направлении. Несмотря на все успехи армии РФ, он предложил отвести войска на левый берег Днепра.
Министр оборону Шойгу согласился, сославшись на заботу о жизнях военнослужащих и безопасности мирных жителей.
30 сентября Путин специальным указом "присоединил" оккупированные украинские территории, включая Херсонскую область.