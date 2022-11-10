Что думают в Киеве об отводе российских войск от Херсона?

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Что думают в Киеве об отводе российских войск от Херсона?

час назад

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9 ноября, после доклада об успехах в Украине от генерала Суровикина, министр обороны РФ Шойгу дал приказ отвести российские войска от Херсона.

Херсон – один из первых оккупированных городов и единственный областной центр, захваченный российской армией с начала войны.

Что думают киевляне o приказе российского министра?Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: