"Лежишь в выкопанной себе могиле". Как мобилизованные россияне погибают в Украине

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"Лежишь в выкопанной себе могиле". Как мобилизованные россияне погибают в Украине

17 минут назад

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С начала ноября все чаще появляются сообщения о российских мобилизованных, попавших под обстрелы на передовой под Луганском. А их матери и жены осаждают военные части и городские администрации, чтобы узнать о близких хоть что-то.

Би-би-си поговорила с семьями мобилизованных, а также с самими солдатами. Они рассказали, что их посылают на передовую без плана действий, материального обеспечения и связи. Командиры же покидают зону боевых действий при начале обстрелов.

Двое мобилизованных, которые пообщались с Би-би-си, вместе с сослуживцами укрылись в частном доме в Сватово. И возвращаться на передовую не хотят.

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