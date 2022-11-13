Сахарный диабет: приговор или излечимая болезнь? | Документальный фильм Би-би-си

53 минуты назад

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Подпись к фото, При диабете второго типа очень важно правильно питаться и следить за весом.

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Диабет второго типа - самое быстро распространяющееся хроническое заболевание в мире. Ампутации, инфаркты, инсульты и слепота - суровая реальность для многих диабетиков по всему миру.

Больше миллиона австралийцев имеют диагноз диабет второго типа, и свыше пятнадцати тысяч ежегодно умирают от осложнений. Нам говорят, что диабет - прогрессирующее заболевание и предлагают сидеть на лекарствах. Но неужели горы таблеток - это единственный выход?

Доктор Майкл Мозли и команда экспертов из Австралии решили доказать, что диабет - не приговор, и что его можно обратить вспять при помощи специальной диеты и изменения образа жизни.