Как мы взрослеем и стареем? Первые 20 лет нашей жизни и золотые годы | Документальный фильм Би-би-си

31 минуту назад

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Взросление и старение - это потрясающие и необыкновенные процессы превращения. Еще вчера ты беспомощный и уязвимый, и все тебя любят. А сегодня ты уже борешься с эмоциями и окружающим миром в попытке утвердиться. С возрастом же мы теряем гибкость, у нас болит то тут, то там, но ученые обнаружили, что в процессе старения с нами происходят удивительные вещи.

Подпись к фото, Мы узнаем удивительные секреты взросления

Серия 1. Как мы взрослеем? Первые 20 лет нашей жизниМы узнаем удивительные секреты взросления. Как на протяжении 20 лет мы из беспомощных малышей превращаемся в любопытных детей, а из угрюмых подростков - в полноценных взрослых. Ученые только сейчас начинают понимать, что с нами происходит по мере физического и психологического взросления. Этот фильм попытается раскрыть секреты взросления, как изнутри, так и снаружи и помочь нам понять, как и почему именно в этот период мы становимся теми, кто мы есть.

Подпись к фото, Когда человека можно назвать старым?

Серия 2. Как мы стареем? Золотые годыМы стали жить дольше. Каждый пятый зритель этой передачи доживет до 100 лет. И как минимум один ребенок, родившийся в этом году, скорее всего доживет до 150.

Сейчас часто говорят, что 80 - это новые 60. Но если это так, то когда человека можно назвать старым? Старость - это когда появляется седина? А может, когда мы теряем форму? Или когда пропадает чувство стиля? Никто не может сказать наверняка, ведь то, что мы считаем внешними признаками старения, не показывает всей правды. Наше отношение к старости меняется. С возрастом мы теряем гибкость, у нас болит то тут, то там, но ученые обнаружили, что в процессе старения с нами происходят удивительные вещи.