Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Херсон от момента оккупации до освобождения. Хронология событий

29 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ” Контекст ”: она поможет вам разобраться в событиях.

Военная техника с буквами Z, проукраинские митинги, "референдумы" и ликование на улицах после того, как в город зашли украинские военные. Основные кадры оккупации и освобождения Херсона, а также хронология событий - в видео Би-би-си.