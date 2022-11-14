Херсон от момента оккупации до освобождения. Хронология событий
Херсон от момента оккупации до освобождения. Хронология событий
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После долгих месяцев оккупации ВСУ освободили Херсон. Российская армия покинула город, который занимала с первых дней войны.
Военная техника с буквами Z, проукраинские митинги, "референдумы" и ликование на улицах после того, как в город зашли украинские военные. Основные кадры оккупации и освобождения Херсона, а также хронология событий - в видео Би-би-си.