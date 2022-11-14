"Доброта даст понимание. Доброта даже к врагу". Верка Сердючка о войне и Украине

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"Доброта даст понимание. Доброта даже к врагу". Верка Сердючка о войне и Украине

24 минуты назад

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Известный украинский певец и шоумен Андрей Данилко (Верка Сердючка) продал на аукционе Sotheby’s машину Rolls-Royce, которая некогда принадлежала вокалисту Queen Фредди Меркьюри. Все средства от продажи автомобиля артист намеревается направить на счет львовской клиники Superhumans Center. Центр занимается протезированием и реабилитацией жертв войны.