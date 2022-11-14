"Доброта даст понимание. Доброта даже к врагу". Верка Сердючка о войне и Украине
"Доброта даст понимание. Доброта даже к врагу". Верка Сердючка о войне и Украине
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Известный украинский певец и шоумен Андрей Данилко (Верка Сердючка) продал на аукционе Sotheby’s машину Rolls-Royce, которая некогда принадлежала вокалисту Queen Фредди Меркьюри. Все средства от продажи автомобиля артист намеревается направить на счет львовской клиники Superhumans Center. Центр занимается протезированием и реабилитацией жертв войны.
В интервью Би-би-си Данилко рассказал, о том как представляет себе будущее машины Фредди Меркьюри, оценил состояние украинского шоу-бизнеса времен войны, отозвался о российских коллегах и озвучил ставшую популярной на концертах Сердючки "оскорблялку" Путина.