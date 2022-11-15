Что говорили про войну в Украине лидеры стран G20

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Что говорили про войну в Украине лидеры стран G20

50 минут назад

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На Бали проходит саммит стран G20. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что «настало время, когда война должна и может быть остановлена». Он предложил участникам саммита "формулу мира" из 10 пунктов?

Представитель РФ на саммите, министр иностранных дел Сергей Лавров, обвинил Украину в категорическом отказе от переговоров. Также он назвал все выдвигаемые Украиной требования "заведомо нереалистичными и неадекватными этой ситуации".