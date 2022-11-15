"Все восстановим и будет еще лучше". Жители Херсона о разрушениях после отступления России

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"Все восстановим и будет еще лучше". Жители Херсона о разрушениях после отступления России

16 минут назад

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После ухода их Херсона российских военных стало возможно оценить масштаб разрушений в городе и области. Частично обрушен Антоновский мост через Днепр, превращен в руины международный аэропорт Херсона, подорвана 200-метровая телебашня.