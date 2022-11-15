Воздушные удары по Украине. Что известно?
Воздушные удары по Украине. Что известно?
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Россия нанесла ракетные удары сразу по по объектам энергетики Украины. Министр энергетики Герман Галущенко назвал обстрел энергосистемы Украины самым массированным с начала войны.
Он добавил, что попадания происходят как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии, из-за чего введены аварийные отключения. Частично обесточены Львов, Ровно, Житомир, Хмельницкий, Одесса, Харьков и другие города.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в украинской столице также пострадали три жилых дома в центральной части города.