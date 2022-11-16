Как создавалась сверхтяжелая ракета-носитель NASA | Документальный фильм Би-би-си

47 минут назад

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Подпись к фото, 16 ноября 2022 года была запущена сверхтяжёлая ракета-носитель Space Launch System

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После двух неудачных попыток запуска, 16 ноября 2022 года сверхтяжёлая ракета-носитель Space Launch System (Система космических запусков) в рамках программы "Артемида" отправилась в свою первую миссию к Луне с космодрома во Флориде.

Система космических запусков - самая мощная ракета-носитель из когда-либо построенных. Она способна доставить астронавтов на Марс и еще дальше. Первая беспилотная миссия на Луну станет огромным шагом в исследовании космоса. Но строительство это огромной ракеты было сопряжено со множеством сложностей, много раз выбивалось из графика и бюджета.