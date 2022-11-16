Зачем НАСА возвращается на Луну и как это поможет добраться до Марса?
Зачем НАСА возвращается на Луну и как это поможет добраться до Марса?
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После нескольких переносов из-за технических неполадок и урагана НАСА все же удалось запустить ракету Space Launch Systems c космическим кораблем Орион к лунной орбите.
Это лишь первая миссия в рамках многолетней программы Артемида по исследованию и освоению Луны. Она также подразумевает возвращение человека на поверхность земного спутника.
Корреспондент Русской службы Би-би-си, Алексей Гусев рассказывает об основных задачах миссии Артемида-1 и о том, что можно ожидать дальше.