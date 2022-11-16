Зачем НАСА возвращается на Луну и как это поможет добраться до Марса?

Зачем НАСА возвращается на Луну и как это поможет добраться до Марса?

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

После нескольких переносов из-за технических неполадок и урагана НАСА все же удалось запустить ракету Space Launch Systems c космическим кораблем Орион к лунной орбите.

Это лишь первая миссия в рамках многолетней программы Артемида по исследованию и освоению Луны. Она также подразумевает возвращение человека на поверхность земного спутника.

Корреспондент Русской службы Би-би-си, Алексей Гусев рассказывает об основных задачах миссии Артемида-1 и о том, что можно ожидать дальше.