Зачем НАСА возвращается на Луну и как это поможет добраться до Марса?

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Зачем НАСА возвращается на Луну и как это поможет добраться до Марса?

51 минуту назад

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После нескольких переносов из-за технических неполадок и урагана НАСА все же удалось запустить ракету Space Launch Systems c космическим кораблем Орион к лунной орбите.

Это лишь первая миссия в рамках многолетней программы Артемида по исследованию и освоению Луны. Она также подразумевает возвращение человека на поверхность земного спутника.