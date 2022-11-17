Сбежал из части из-за угроз. Как мобилизованный петербуржец пытается перевестись на альтернативную службу

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Сбежал из части из-за угроз. Как мобилизованный петербуржец пытается перевестись на альтернативную службу

52 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

24 сентября житель Петербурга Кирилл Березин получил повестку. С тех пор мобилизованный пытается добиться перевода на альтернативную службу, он сбежал из части и отказался убивать людей на войне.

Получив повестку, Березин отправился в военкомат объяснить, что не может убивать, но готов пройти альтернативную гражданскую службу. Но уже 28 сентября он оказался в эшелоне, который отправлялся в Белгородскую область, ближе к фронту.