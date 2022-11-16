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Падение ракеты в Пшеводуве. Главные заявления мировых лидеров

47 минут назад

От взрыва ракеты в Польше, недалеко от границы с Украиной, погибли два человека.

Сначала ряд стран обвинил Россию в трагическом инциденте. Позже стали звучать заявления о том, что, вероятнее всего, ракета была выпущена системой ПВО Украины. В Минобороны России также утверждали, что в Польше упала не российская, а украинская ракета.