"Я весь день слышал, как пытают других". Рассказы о пытках в Херсоне во время оккупации

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"Я весь день слышал, как пытают других". Рассказы о пытках в Херсоне во время оккупации

44 минуты назад

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Жители Херсона, оккупированного в самом начале войны, как и многих других украинских городов, оказавшихся под контролем РФ, рассказали о пытках.

По их словам, военные делали это в СИЗО на улице Теплоэнергетиков, местные жители называли место "ямой". Некоторым людям удалось выжить, а жители многоквартирного дома напротив рассказывают, что видели как выносили трупы. В Кремле отрицают факты жестокого обращения с гражданскими лицами и военнопленными.

ООН заявила, что располагает доказательствами пыток военнопленных обеими сторонами, однако злоупотребления со стороны России "носят систематический характер".

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