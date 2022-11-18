В провинции Маркази протестующие подожгли дом Рухоллы Хомейни
В провинции Маркази протестующие подожгли дом Рухоллы Хомейни
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В провинции Маркази протестующие подожгли дом Рухоллы Хомейни, лидера исламской революции. В результате этой революции в Иране были приняты исламские законы, затрагивающие все стороны жизни иранцев.
Протесты в стране начались в середине сентября, после смерти Махсы Амини, задержанной полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба.
По подсчетам правозащитников, в результате столкновений погибло по меньшей мере 342 человека.