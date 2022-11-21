Темная сторона Чемпионата Мира в Катаре | Документальный фильм Би-би-си

15 минут назад

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Подпись к фото, Скандалы преследовали Чемпионат мира по футболу 2022 еще до его открытия

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20 ноября в Катаре стартовал Чемпионат Мира по футболу 2022. Еще до его начала с ним было связанно множество скандалов, и в первую очередь критиковали выбор страны его проведения, и даже обвиняли в коррупции вокруг заявки Катара.

Вскоре также появились обвинения в том, что рабочие-мигранты, приглашенные для строительства инфраструктурных объектов ЧМ, регулярно подвергались жестокому обращению и эксплуатации.

Власти Катара это отрицают. Однако появляется все больше свидетельств, что рабочих из стран Африки заманивали в Катар обманом, что компании-застройщики забирали у мигрантов паспорта, фактически обрекая их на рабство.