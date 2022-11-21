ЧМ по футболу в Катаре: фанат прошел 1600 км пешком, чтобы увидеть матчи

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ЧМ по футболу в Катаре: фанат прошел 1600 км пешком, чтобы увидеть матчи

час назад

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В Катаре начался чемпионат мира по футболу, несмотря на критику страны за нарушения прав человека и вопросы к тому, как Доха получила право провести игры у себя. Для арабских футбольных болельщиков это возможность окунуться в атмосферу одного из крупнейших мировых спортивных событий.

Житель Саудовской Аравии Абдалла аль-Салми исполнил свою мечту: он смог добраться до ЧМ. Ему пришлось пойти пешком 1600 км от родного города Джедда до Дохи. Абдалла сказал BBC Arabic, что, несмотря на трудности, с которыми он столкнулся, путешествие того стоило.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: