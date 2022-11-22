Самый новый американский авианосец прибыл в Европу. Би-би-си побывала на борту
Самый новый американский авианосец прибыл в Европу. Би-би-си побывала на борту
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США отправили к берегам Европы свой самый современный авианосец USS Gerald R. Ford. Теперь там находятся уже пять авианосцев НАТО.
Это первая миссия USS Gerald R. Ford, который стал самым дорогим авианосцем в мире. На борту корабля 23 новые технологии по сравнению с авианосцами предыдущего класса. В том числе электромагнитная катапульта для запуска самолетов с палубы корабля.
Почему американцы отправили свой авианосец в Европу, и почему сами военные пока называют его "запасным игроком"? Съемочная группа Би-би-си побывала на борту корабля прямо в Атлантическом океане.