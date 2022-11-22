Украинцу грозит пожизненное в России за службу в АТО. История жителя Мариуполя

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Украинцу грозит пожизненное в России за службу в АТО. История жителя Мариуполя

час назад

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До войны 30-летний Евгений (имя изменено по соображениям безопасности и известно редакции) жил в Мариуполе. Сначала служил в украинской армии, а потом, уволившись со службы, перебивался временными заработками.

Во время блокады у него обострились проблемы со здоровьем, и в апреле, когда появилась первая возможность уехать из города, Евгений попытался выехать через Россию.

Но в ходе “фильтрации” его задержали. Три месяца мужчину держали под арестом, а потом возбудили против него уголовное дело. Его обвиняют в экстремизме, терроризме и участии в незаконном вооруженном формировании. В России Евгению грозит срок до пожизненного лишения свободы.

Такие обвинения предъявляют многим жителям оккупированных территорий: кому-то за службу в ВСУ в прошлом, кому-то за демонстрацию украинской символики.