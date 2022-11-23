"Отмыться от грязи, которая на нас обрушилась". Жильцы дома в Горенке о граффити Бэнкси

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"Отмыться от грязи, которая на нас обрушилась". Жильцы дома в Горенке о граффити Бэнкси

53 минуты назад

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После того как британский художник Бэнкси посетил Украину, в разных городах страны появились 7 его новых граффити. Одна из работ – принимающий ванну бородатый мужчина - изображена на разрушенном доме в Горенке, где все еще живут люди.

Одна из жительниц – Татьяна Резниченко. Когда Бэнкси работал над муралом, Татьяна пригласила его к себе домой на кофе, чтобы художник согрелся.

А теперь рассказывает о чувствах, которые у нее вызывает появившаяся на ее доме работа одного из самых известных в мире уличных художников.

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